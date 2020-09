Isaac Albert explica el Pla de Xoc terrassenc en un seminari sobre la Covid-19

22.09.2020 | 15:59

El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Isaac Albert, ha participat aquesta tarda, de manera telemàtica, en un seminari sobre l'impacte de la Covid-19 a les ciutats. Com a exemple d'actuacions per fer front a la crisi derivada de la pandèmia, Albert ha parlat del Pla de Xoc aprovat per unanimitat a l'Ajuntament de Terrassa. "Un seguit de mesures de caràcter transversal per afrontar una crisi sanitària, però també social i econòmica de la que els ajuntaments, com a administracions locals i les més properes a la ciutadania, som una de les primeres línies de contenció", ha recalcat el regidor. El seminari ha estat organitzat per la xarxa Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), en el marc del Fòrum de Ciutats Intermèdies, del que Terrassa ocupa la vicepresidència.