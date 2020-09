Espectacular incendi a Ca n'Anglada

22.09.2020 | 17:32

Espectacular incendi a Terrassa. El foc, que ha afectat un edifici de Ca n'Anglada, s'ha detectat a les 12.50 del migdia al carrer de Sant Crispí. Per causes que encara no han transcendit, s'ha declarat un foc que ha cremat un sostre de plàstic en un pati, un microones, mobles i diversos estris, segons fonts dels serveis d'emergències. També ha resultat afectada una caldera. No hi ha hagut ferits. Uns veïns han escapat del fum pujant a una terrassa. Quatre dotacions de Bombers hi han treballat. Quinze minuts després de le alertes, l'incendi estava extingit.