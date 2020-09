Confinen dos grups d'Infantil al col·legi Sagrat Cor

22.09.2020 | 17:45

Més casos positius de Covid-19 als centres educatius de Terrassa. El Col·legi Sagrat Cor de Terrassa (les Agustines) ha confinat des d'aquest matí dos grups d'Infantil, un de P3, format per 23 alumnes, i un altre de P4, de 23. Divendres passat, en cada un d'aquests dos grups va haver-hi un alumne que no va venir, perquè presentava símptomes de malaltia. Aquesta matinada, els familiars de tots dos alumnes han informat al centre que el resultat de les proves PCR havien donat positiu. Per tant, els seus companys hauran d'estar-se a casa durant catorze dies. Amb aquest, són onze els centres terrassencs amb casos positius de Covid-19.