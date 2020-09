Confinen un altre grup escolar de Terrassa per un positiu

22.09.2020 | 13:27

El Col·legi Martí de Terrassa ha confinat des d'aquest matí el seu únic grup de 6è de Primària, format per 26 nens i nenes, després que un d'aquests alumnes hagi donat positiu per Covid-19. Seguint el protocol marcat, es preveu que en les pròximes hores es realitzin les proves PCR als membres d'aquest grup estable. També ha quedat confinat el tutor del grup i una germana de l'infant que ha donat positiu, que estudia secundària al mateix centre i a qui encara no s'ha realitzat el test.