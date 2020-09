Un conductor investigat per falsedat documental

22.09.2020 | 08:23

Agents de la Policia Municipal van aturar divendres a les 19.56 h al conductor d'un ciclomotor a l'avinguda del Vallès, a l'altura del carrer de la Castellassa. Des de la Prefectura es van realitzar les gestions per identificar el vehicle i es va comprovar que no constava ni l'assegurança ni la ITV en vigor, tot i que el conductor havia presentat la documentació per acreditar-ho. Es van fer igualment les gestions amb la companyia d'assegurances i aquesta va manifestar que no tenia assegurat aquest vehicle. El conductor va quedar investigat per possible falsificació documental i denunciat per manca d'assegurança i per no tenir la ITV en vigor.