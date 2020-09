Catalunya redueix de 14 a 10 dies la quarantena per Covid-19

EFE

22.09.2020 | 11:38

Catalunya reduirà la quarantena per Covid-19 de catorze a deu dies d'aïllament per facilitar-ne el compliment, segons ha anunciat aquest dimarts el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Argimon ha fet aquest anunci a TV3 i fonts del Departament de Salut han confirmat la reducció dels dies de quarantena. Diversos experts epidemiològics havien recomanat reduir els dies d'aïllament perquè les persones afectades que no presenten símptomes poguessin recuperar la normalitat laboral i social al més aviat possible.