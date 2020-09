Augment de grups escolars confinats per positiu de Covid

M. B.

21.09.2020 | 21:11

El curs va complir ahir una setmana del seu inici i ho va fer amb més casos positius de Covid-19. Ahir hi havia confirmats almenys 10 casos d'alumnes a la ciutat, un fet que ha comportat confinar els seus grups de companys (10) durant el període establert que és de catorze dies per ara i, per tant, han d'estar a casa i seguir el curs en línia.

Els primers centres on es van detectar casos amb resultat positiu varen ser Cingle i Salesians. I a partir d'aquí s'ha produït un increment. Ahir hi havia grups confinats a les escoles públiques d'infantil i primària Agustí Bartra, Marià Galí, Ponent, La Nova Electra, Isaac Peral i a l'INS Les Aimerigues. També s'ha trobat en aquesta situació Maria Auxiliadora i Fàtima.

Durant aquest dilluns també es va comunicar que podia haver-hi dos casos -dos germans- a l'Escola El Cim i un altre cas d'un alumne d'ESO a l'INS Cavall Bernat però no van poder ser confirmats per les direccions acadèmiques.

El nombre de casos també ha pujat a la comarca. Rubí va començar amb un grup confinat a l'Escola 25 de Setembre i ara n'hi ha a l'Acadèmia Ribas i a l'INS L'Estatut. A Sant Cugat també n'hi ha quatre; al Viaró, Santa Isabel, Joan Maragall i a l'INS Centre d'Alt Rendiment.

Global a catalunya

En conjunt, ahir, s'havien comptabilitzat 303 grups escolars a Catalunya que han de quedar-se a casa perquè un alumne del grup ha donat positiu. Cal dir que hi ha algunes situacions diferents. Els primers casos que es van detectar a les escoles Cingle i Salesians, per exemple, els alumnes que havien donat positiu no havien començat les classes. Són alumnes que havien participat en els actes de presentació del curs abans del seu inici. Així i tot, el protocol diu que el grup estable (conegut com a bombolla) s'ha de fer la prova i confinar-se a casa durant catorze dies.

Les normatives de Salut i Educació han fet que els centres tinguin, doncs, plans A i B o poder més. En el cas de primària, especialment els més grans, i l'ESO, poden seguir les classes en línia. Els docents creuen que és més factible la classe remota pels més grans però no tant pels més petits. I sobre això cal afegir que, amb els centres tancats, es van observar que hi havia absentisme. I és que hi ha alumnes que no disposen de recursos per connectar-se perquè no tenen equip informàtic ni connectivitat. I, en aquest sentit, els docents també es van queixar que només s'havien facilitat dispositius a l'alumnat dels últims cursos.

campus de la UPC

Les escoles de 0 a 18 anys han reobert per classes presencials per garantir l'etapa d'ensenyament obligatori. Les universitats, però, han dissenyat plans més flexibles. El campus de la UPC a Terrassa fa totes les classes de grau en línia, a excepció dels alumnes de primer curs que ho faran presencial i que començaran el dia 28 de setembre. També hi haurà pràctiques presencials. Els de màster (més de 700 estudiants) de les diverses enginyeries també van iniciar ahir classes presencials.

Les universitats, com la UPC, han considerat que per ara és molt millor fer les classes telemàtiques per prevenció. Cal tenir en compte que en un campus com el de la Politènica a la ciutat acull més de quatre mil estudiants diaris.

E

Amb una setmana de retard, per una immersió de ruscs de vespes asiàtiques, va començar ahir el curs a l'Institut-escola Antoni Ubach per a més de 500 alumnes. El centre és un dels dos que s'ha transformat en un 3-16; és a dir que escolaritza alumnat d'infantil, primària i secundària obligatòria. L'altre centre és l'Institut-escola Sala i Badrinas. El centre Antoni Ubach ha hagut d'esperar una setmana per un problema de vespes que van fer niu a l'edifici escolar i es resistien a marxar.