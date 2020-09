Cs demana més lloguer municipal per frenar les ocupacions

21.09.2020 | 16:05

El regidor de Cs David Aguinaga ha anunciat avui en roda de premsa que el seu grup presentarà al ple de divendres una proposta de resolució demanant a l'Ajuntament que habiliti més habitatge social de lloguer per poder així frenar les ocupacions a la ciutat. Segons dades del regidor, a Terrassa hi ha uns dos mil habitatges ocupats per unes cinc mil persones, mentre que hi ha 2.400 habitatges públics de lloguer, que no arriba al 2% del parc d'habitatges, també segons dades del regidor. Cs també presentarà una proposta de resolució demanant un pla de xoc per millorar els polígons industrials de la ciutat, especialment els de la part sud.