Augmenten els casos positius a les escoles i els confinaments

21.09.2020 | 13:40

Més de 10 grups escolars de Terraassa estan confinats arran d'un cas positiu de Covid-19. Aquests grups cursen estudis als centres Cingle, Agustí Bartra, Marià Galí, Ponent, Nova Electra, Isaac Peral, Salesians, Maria Auxiliadora, INS Les Aimerigues i Escola d'Educació Especial Fàtima. També s'ha detectat un altre cas amb resultat positiu a l'INS Cavall Bernat. A la comarca també s'ha incrementat. A Matadepera hi ha un grup a La Ginesta; a Rubí hi ha tres (25 de Setembre, L'Estatut i Ribas) i a Sant Cugat quatre (Viaró, Santa Isabel, Joan Maragall i Centre d'Alt Rendiment). La Generalitat ha informat que ara hi ha 303 grups escolars confinats a Catalunya.