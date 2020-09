La sala va acollir els primers espectadors amb totes les mesures per la Covid

20.09.2020 | 10:33

Primer va ser el Centre Cultural Terrassa amb el musical "Dumbo" i aquest dissabte ha estat el Teatre Alegria. Gairebé un centenar de persones van assistir a la inauguració de la temporada municipal de teatre a l'Alegria i a la primera obra que es presentava en temps de pandèmia sanitària, la multipremiada "Fuenteovejuna", el clàssic de Lope de Vega en una interpretació lliure i contemporània de la companyia Obskené. La sala va obrir amb totes les mesures higièniques i de seguretat. Els espectadors van entrar amb pausa, els hi van prendre la temperatura i es van rentar les mans amb el gel. Un cop a dins, els acomododadors els van distribuir per les butaques que, aquesta vegada, estaven repartides entre l'escenari i la sala pel tipus d'espectacle que es feia. Els assistents van celebrar tornar al teatre en viu. "Tot molt bé. Molt segur i molt ben organitzat i amb una atenció molt personal que és molt d'agrair", van dir Maria Carme Macias i Meli Llovera. "Ens ha fet molta il·lusió tornar al teatre després de tants mesos perquè ens agrada i cal col·laborar perquè la cultura és un sector molt afectat per aquesta crisi sanitària", van opinar també Anna Rius i Adam Lang. Aquest dissabte també va reobrir les portes l'Auditori Municipal amb un concert de l'OCT 48 i el prestigiós flautista Claudi Arimany.