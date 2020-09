Un dependent frustra a cops un atracament amb pistola

| Video

20.09.2020 | 13:28

Ahir es va produir un episodi insòlit a Terrassa. El venedor d'un establiment d'una botiga de telefonia Vodafone es va veure sorprès per un lladre que amb la cara tapada per un mocador com els antics "outlawyers" del llunyà oest i una pistola a la ma.

A les imatges es pot veure com l'atracador apunta amb la pistola al cos del dependent, que sorprès reaccion amb un cop contra la mà armada. El dependent surt del mostrador sense mostrar cap por i intenta prendre-li la pistola. L'atracador intenta frenar-lo, però l'actotud de la víctima de l'intent de robatori és ferma o convençuda que no es deixarà intimidar tot i la pistola. Finalment, el lladre, espantat per l'airasa reacció del botiguer, obre la poeta i surt corrents.

La reacció de la víctima ha estat espectacular, però tota hem de reconèixer que es tot el contrari del que recomanen lea autoritats policials. La fugida del lladre fa pensar que la pistola podria ser simulada o que el delinqüent tenia poca experiència i es va espantar.

Tant Mossos d'Esquadra com Polici Municipal busquen el lladre frustrat i esperem poder indentificar-lo pels seus trets físics tot i el mocador que li tapava la cara. Es veu una persona jove amb el cabells molt curt i vesteix una caçadora lleugera de color beix i un peculiars pantalons morats molt estrets amb unes sabatilles esportives de color blanc.