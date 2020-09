La vacuna contra la tuberculosi podria prevenir el coronavirus

Redacció

18.09.2020 | 20:48

L'administració d'una vacuna que ja existeix (la BCG, "bacil de Calmette-Guérin"), un antídot contra la tuberculosi, podria reforçar les defenses davant del coronavirus. Aquesta és la teoria que tracta de demostrar un estudi internacional de l'Hospital Universitari d'Utrecht i del Murdoch Children's Research Institute de Melbourne. A l'assaig participa també Mútua Terrassa a través del doctor Pérez Porcuna, pediatra especialista en malalties infeccioses i tropicals, i referent en salut internacional i tuberculosi infantil de l'entitat.

La vacuna BCG, la utilitzada en aquest estudi, es va desenvolupar per protegir contra la tuberculosi i s'empra en diversos llocs del món on la incidència d'aquesta malaltia és elevada. La ciència ha constatat que aquesta vacuna és capaç d'estimular la immunitat per protegir contra altres infeccions. La voluntat de l'estudi esbrinar si la mateixa vacunació amb BCG protegeix contra la Covid-19, i si redueix els símptomes del personal sanitari exposat. Aquesta vacuna té a més un important avantatge respecte d'altres que s'estan desenvolupant des de zero en la lluita contra el coronavirus, i és que ja compta amb un recorregut molt ampli en termes d'administració. En conseqüència, ha superat múltiples controls de seguretat. A diferència de les noves vacunes, les quals es troben en fase I o II, l'estudi ha entrat en la fase III, i per tant ja es permet administrar l'antídot a una quantitat elevada de persones.

professionals sanitaris

La intenció és cobrir el període de temps fins que les vacunes específiques contra la Covid-19 estiguin disponibles. En aquest sentit també s'estudia si la vacuna BCG podria tenir els mateixos efectes contra altres infeccions respiratòries. Els voluntaris que participen en la recerca són professionals sanitaris, ja que presenten més risc de contagi pel fet de tenir més contacte amb pacients de coronavirus.

L'estudi no contempla l'administració de la vacuna a la totalitat dels 10 mil voluntaris, sinó tan sols al 50 per cent d'aquests, mentre que al 50 per cent restant se'ls administrarà placebo.

Donat que els 10 mil voluntaris tenen procedències geogràfiques diverses, s'aconseguirà una distribució suficient per avaluar diferents aspectes que puguin incidir en com es presenta la malaltia.

En l'actualitat, l'estudi es duu a terme en set centres d'Austràlia, on ja s'hi han inclòs 3 mil participants; en sis centres localitzats als Països Baixos; i pròximament s'iniciarà en sis centres de l'Estat, entre els quals hi ha l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i l'Hospital Germans Trias i Pujol, a més d'altres hospitals del Regne Unit i el Brasil.