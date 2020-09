Prodis presenta el projecte de la nova seu al Vapor Cortés

Mercè Boladeras

18.09.2020 | 20:48

a institució Prodis, que dóna servei a persones amb discapacitat, va presentar ahir un dels seus projectes de més dimensió. L'entitat construirà una nova seu a l'antic Vapor Cortès de Ca N'Aurell, una de les zones industrials que encara queden per desenvolupar gairebé al centre de la ciutat i on s'havia previst fa anys l'Escola El Vapor (d'aquí el seu nom) que, al final, es va quedar al carerr Giralt i Serra.

El projecte comprèn la rehabilitació d'un espai ocupat per dues naus amb una superfície de 4000 metres quadrats. Prodis reconstruirà en aquesta gran peça de terreny un complex que acollirà els serveis propis de formació i ocupació (Centre Reina de la Pau) que ara estan distribuïts entre la plaça del Tint i el carrer de Pau Marsal. Juntament hi haurà altres serveis de caràcter extern com restauració, comerç i fins a una sala d'art i un cafè-teatre.

primera fase

En aquest moment, Prodis redacta el projecte bàsic de les obres que tenen un pressupost inicial de 4 milions d'euros, que requerirà subvencions de l'administració pública. La institució ha començat ja treballs de preparació del terreny com la neteja de les naus afectades que també han notat el pas del temps pel desús. De l'època d'esplendor tèxtil només ha quedat visible un rètol de l'empresa Teycesa, de fabricació de cortines, que està a Rubí. L'objectiu és que les obres durin dos anys i que la nova seu es pugui inaugurar l'any 2022.

Les línies mestres es van avançar ahir després de la visita institucional que es va fer a l'emplaçament i que van encapçalar la presidenta de Prodis, Maise Balcells, i l'alcalde Jordi Ballart, amb una delegació integrada per portaveus dels grups polítics municipals. Balcells es va mostrar molt il·lusionada. "Aquest projecte sorgeix d'una necessitat de tenir més espais i ampliar serveis. Hem tingut l'oportunitat que l'Ajuntament cedís l'espai idoni a pocs metres d'on estem ara". Balcells va proseguir dient que "el nou equipament permetrà fer realitat un anhel i sota un model d'atenció a les persones amb discapacitat més obert i interrelaionat amb la ciutat".

En l'actualitat, per exemple, Prodis gestiona el servei de bar i cafeteria de La Trama al Mercat de la Independència i el de la Societat Coral Els Amics al carrer de Pantà. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va elogiar el projecte de Prodis i el va qualificar d'"ambiciós, valent i regenerador". L'alcalde va significar que la iniciativa de la institució és un pas endavant molt importat perquè "serà el motor de reconversió de tota la zona industrial del Vapor Cortés sobre la que hi ha ja una junta de compensació". Ballart va explicar també que s'impulsarà una taula per cercar el finançament de les obres.

Prodis és una entitat social sense ànim de lucre destinada a l'assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. Actualment té la seu central a la plaça del Tint i té també espais al carrer de Pau Marsal. La seva prioritat és l'acompanyament integral a la persona. Prodis ofereix formació, tallers, centre ocupacional, centre especial de treball i també habitatges tutelats.

L