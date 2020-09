Les piscines municipals van tenir una ocupació del 68% al llarg de l'estiu

Redacció

18.09.2020 | 20:48

Les piscines municipals van tancar la temporada de bany (del 10 de juliol al 6 de setembre) amb un total de 63.709 usuaris, el que suposa una ocupació del 68%. La xifra, molt per sota d'anys anteriors, és fruit d'una temporada "complicada i atípica", va afirmar el regidor d'Esports, i amb importants limitacions d'aforament. Aquests dos mesos de bany van estar marcats per les mesures que es van aplicar com a resposta a la situació sanitària derivada de la Covid-19, que van comportar, principalment, una reducció d'un terç en l'aforament permès en aquests equipaments per assegurar la distància de seguretat, tant a la zona de platja com a dins de l'aigua.

Així, i durant aquesta temporada de bany, la piscina de Vallparadís podia rebre un màxim de mil usuaris, 500 al torn de mató i 500 més al de tarda. Pel que fa a les piscines municipals de Sant Llorenç, La Maurina i Les Arenes, el límit d'aforament va establir-se en cent persones al torn de mató i en cent al de tarda.

Sota aquests condicionats, la piscina de Vallparadís, la més gran i la que més visitants rep durant la temporada, va registrar enguany 39.015 usuaris, seguida per la piscina municipal de Les Arenes, amb 9.504, mentre que les piscines públiques de Sant Llorenç i La Maurina van rebre aquest estiu 7.996 i 7.194 visitants respectivament.

Adaptar espais

Malgrat les dificultats, l'Ajuntament "ha fet un esforç amb l'objectiu que els terrassencs poguessin fer ús de les piscines municipals durant els mesos d'estiu", va afirmar el regidor d'Esports. I va afegir: "S'han modificat tarifes per tal que tothom tingués accés a aquests equipaments i s'han adaptat espais i reforçat serveis per donar resposta a la situació sanitària i incrementar la seguretat dels professionals, així com de les persones usuàries".

Sobre la temporada de bany, va afirmar que "el balanç és molt positiu, ja que, tot i les dificultats, no s'ha registrat cap incident remarcable i una àmplia majoria de les persones usuàries han valorat de forma molt positiva la seva experiència en l'ús de les piscines municipals".

Segons l'enquesta de satisfacció realitzada per l'Ajuntament entre els usuaris de les piscines municipals durant aquest estiu, un 93% es considera satisfet o molt satisfet de l'ús d'aquests equipaments i puntuen amb una nota de 8,78 sobre deu de mitjana l'ús d'aquestes instal·lacions.