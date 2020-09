Estabilitat en els ingressos per la Covid i dels pacients a l'UCI

Als hospitals de la ciutat hi ha 47 ingressats per Covid.

18.09.2020 | 20:48

La incidència de la pandèmia de la Covid-19 presenta aquesta setmana símptomes d'estabilització als hospitals de la ciutat, on tant la xifra de persones ingressades en planta com la de pacients a l'UCI es manté amb lleugeres variacions. En total, en aquest moment hi ha 47 malalts ingressats a les plantes de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i a l'Hospital de Terrassa. En ambdós casos, és tracta de pacients terrassencs i també procedent dels municipis propers.

En el cas de l'Hospital de Terrassa, la xifra dels ingressats oscil·la entre els 22 i els 23 des de principis de mes i la de pacients a l'UCi ha fluctuat entre els 5 i els 6, amb una reducció a 4 en el recompte d'ahir divendres.

altres xifres

Pel que fa a Mútua Terrassa, l'hospital atén a 24 malalts de Covid a planta, on ahir hi havia un ingrés menys que a principis de setmana. El centre, que té una planta d'hospitalització destinada exclusivament a pacients Covid, està valorant la necessitat d'obrir una segona si les xifres es disparen. A principis de setmana l'hospital va passar de 15 a 25 ingressats, una dada que de moment no ha augmentat. A l'UCI, Mútua atén 3 pacients positius, una xifra estable des de principis de mes.

Segons les dades fetes públiques per l'Ajuntament de Terrassa, l'índex de risc continua baixant a la ciutat, però segueix molt alt en passar de 270 a 258, quan el llindar òptim hauria de ser 100 o inferior. El dia 10 de setembre la ciutat va arribar als 340.

La taxa de reproducció a set dies ha baixat i passa a estar lleugerament per sota d'1 concretament (0,98). El Servèi de Vigilancia Epidemiològica del Vallès Occidental i Oriental informava aquesta setmana que els sectors de la ciutat amb més prevalença del virus Covid-19 són l'oest i el sud.