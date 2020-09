Els Jocs Escolars no tindran caràcter competitiu aquest curs 

Josep Cadalso

18.09.2020 | 20:48

ls Jocs Esportius Escolars no tindran caràcter competitiu aquest curs a la demarcació de Terrassa. Aquest és un dels principals canvis que ha introduït el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa en el seu protocol d'actuació per a l'activitat esportiva escolar en aquest exercici, marcat per la pandèmia del coronavirus. L'òrgan organitzador ha elaborat un protocol propi que completa el que promou la Unió de Consells Esportius i que recull tot un seguit de mesures per reactivar i fer segura l'activitat programada. En la seva elaboració han participat els tècnics d'esports dels nou municipis del Consell, la junta directiva d'aquest òrgan i el comitè assessor del Consell Esportiu.

un nou marc

La mesura més destacada del paquet d'actuacions que es posarà en marxa ha estat el canvi implementat en l'activitat de competició del cap de setmana, que deixa de ser competitiva com era entesa fins ara. Amb aquest pas s'intenta flexibilitzar el calendari, que es podria veure afectat per aturades o ajornaments d'esdeveniments a causa de la pandèmia. D'aquesta manera, si un partit no es juga per qualsevol impediment, no serà ajornat per jugar-lo en el futur en no tenir format competitiu. Per altra banda, els equips no jugaran cada cap de setmana, sinó que ho faran cada quinze dies amb el propòsit de reduir el nombre d'instal·lacions a utilitzar cada cap de setmana.

Aquest canvi substancial permetrà mantenir l'activitat esportiva per als escolars sense carregar ni tensar el calendari en un curs amb especificats molt significatives en tots ells àmbits.

El Consell Esportiu també contempla un escenari personalitzat per aquells centres que no vulguin participar de la proposta dels Jocs Escolars. En aquest supòsit, tindran la possibilitat de fer competicions internes en les instal·lacions del centre sota la gestió del mateix Consell Esportiu, que es farà càrrec de la infraestructura necessària. El calendari es podrà portar a terme els dissabtes o entre setmana, segons cada cas.

"L'activitat esportiva és vital mantenir-la, sobretot en aquests moments", explica el secretari tècnic del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, Xavi Dobón.

Amb la finalitat de garantir la seguretat de tots els participants i complir amb el protocol de les autoritats sanitàries, el Consell també ha resolt aplicar diferents mesures en els grups estables que s'han de mantenir. En aquest sentit, es recupera el tríptic d'equip, on figuren els integrants de cada equip, siguin jugadors o jugadores, tècnics i delegats, llistat imprescindible per prendre part en les activitats esportives. Cap esportista podrà participar en un partit o estar a la banqueta si no es presenta la seva fitxa corresponent. A més, es farà una acta Covid abans dels partits on els entrenadors o delegats declararan que en els darrers catorze dies cap integrant del grup no ha tingut cap canvi en la seva declaració responsable de Covid-19.

Una altra de les decisions que s'han pres fa referència a la impossibilitat que un esportista jugui en dos equips diferents del mateix centre escolar, situacions que en el passat es podien donar amb equips "A" i "B".

altres mesures

L'ús de la mascareta serà obligatori excepte quan els jugadors i jugadores o els tutors de joc estiguin fent l'activitat física. Les condicions d'aforament i accés per al públic les establirà cada un dels municipis.

Pel que fa als esports individuals que formen part del programa dels Jocs Esportius Escolars, amb calendari d'inici al mes de gener, es prepararan mesures específiques en funció de l'evolució de les condicions sanitàries. Els esports afectats són la dansa esportiva, el patinatge, la gimnàstica artística, la rítmica i el tennis taula.

Per altra banda, es proposa fer l'activitat d'escacs en línia, mentre que el cros està inicialment ajornat i el seu calendari es podria recuperar en funció de l'evolució de la pandèmia. Quant al ciclisme i el bàdminton, estan previstos al calendari als mesos d'octubre i novembre, respectivament.

El programa d'activitats esportives escolars en altres apartats, com el referent a promoció esportiva o el de promoció multiesportiva es regiran per protocols de control de característiques similars. I el programa de formació, per professorat i tècnics, tindrà un component en línia molt notable al llarg de tot el curs.

Pla de xoc econòmic pels escolars

La Unió de Consells Esportius de Catalunya ha presentat al Consell Català de l'Esport el "Pla de Xoc de l'Esport escolar per fer front a la crisi generada per la Covid-19". El document impulsa un programa d'activitats extraescolars adaptades a cada territori i a un preu socialment just. Ha participat en el mateix el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. El propòsit és facilitar l'accés a la pràctica esportiva dels infants i joves dels centres educatius més vulnerables. El Pla complementa des d'un àmbit econòmic i social el Protocol de represa que la Unió de Consells ha posat en marxa. El Pla impulsa una xarxa de suport solidari que reforça i fa accessible la pràctica esportiva als fills i filles de les famílies més vulnerables. Aquest document preveu un paquet de mesures econòmiques. En primer lloc, els anomenats grups estables de pràctica esportiva, que fa referència a les famílies més vulnerables de cada comarca que puguin cofinançar les activitats. Un cost que podria ser assolit pels serveis socials de cada municipi. També es preveuen ajuts directes als esportistes, amb ajuts als Consells Esportius per cobrir el cost de les llicències i un ajut per al cost de l'activitat en els Jocs Esportius.