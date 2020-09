Contenciós de Cs contra la pancarta d'ERC a l'Ajuntament

A. Losada

18.09.2020 | 20:48

El grup municipal de Cs va presentar ahir a la tarda via telemàtica un recurs contenciós denunciant el fet que hi hagi una pancarta de caràcter partidista d'ERC a la façana de l'Ajuntament -en defensa dels presos del procés- i instant a l'equip de govern que lidera l'alcalde Jordi Ballart (Tot per Terrassa) que prengui les mesures necessàries per retirar-la. Es dóna la circumstància que Esquerra també forma part del govern municipal. Ara, la denúncia haurà de ser estudiada pel jutge, qui decidirà si té recorregut, és a dir, si l'admet a tràmit o la refusa. Mentre arriba aquesta decisió, Cs demana en el seu escrit que es retiri la pancarta com a mesura cautelar.

La presentació del recurs la van fer ahir a la tarda el portaveu municipal de Cs, Javier González, i la regidora del mateix grup Isabel Martínez en una roda de premsa a les portes dels Jutjats de Terrassa. El líder local del partit taronja va denunciar que l'existència de la pancarta d'ERC a la façana del Consistori "trenca la neutralitat política que han de tenir les administracions" i, en aquest sentit, va recordar que l'alcalde "també està subjecte a la llei, que ha de complir".

González va explicar que el recurs arriba després que el seu grup hagi demanat la retirada de la pancarta en reiterades ocasions sense èxit. En el seu escrit de denúncia, la formació basa la seva petició en un informe del secretari de l'Ajuntament, davant el qual, en el seu moment, l'alcalde va presentar un altre dels serveis jurídics municipals, informe aquest últim que González va qualificar d'"insuficient". "No és acceptable que l'alcalde, després de desobeir l'informe independent del secretari, s'hagi fet un altre a mida a través dels serveis jurídics per mantenir la pancarta", va criticar el portaveu de Cs.

ABSTENCIONS

El polític taronja va recordar que al ple de setembre de 2019, el seu grup va presentar una proposta de resolució demanant la retirada de la pancarta i que la va perdre amb les abstencions de Tot per Terrassa i el PSC. En aquest context, va fer dues puntualitzacions: primer va sol·licitar als socialistes, a l'oposició, que "deixin de fer-li el joc als partits que atempten contra la Constitució", i després va advertir que els acords de ple "són polítics i no estan per sobre de la llei".

Dos mesos després del ple, el novembre de 2019, Cs va fer un prec perquè es retirés la pancarta i va ser quan Ballart s'hi va negar emparant-se en l'informe dels serveis jurídics. El passat gener Cs va aixecar acte notarial de la situació i al març va fer un últim requeriment sense èxit, motiu pel qual ha acabat cursant la denúncia, que "no ha arribat abans per la crisi sanitària", va concretar González.