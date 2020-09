Prodis obrirà nova seu amb serveis propis i externs a Ca N'Aurell

18.09.2020 | 13:08

Prodis ha posat el comptador enrere per fer realitat el Vapor Prodis, la nova seu de serveis que es traslladarà a l'antic Vapor Cortés de Ca N'Aurell. El projecte comprendrà el trasllat de serveis i tallers propis, així com la implantació de nous serveis oberts a la ciutadania del sector de la restauració i comercial. El Vapor Prodis ocuparà dues naus del Vapor Cortès, amb una superfície de 4 mi metres quadrats cedits per l'Ajuntament. Les obres tindran un termini de dos anys i un pressupost de 4 milions d'euros. El projecte s'ha presentat avui, després de la visita institucional a la fàbrica encapçalada per l'alcalde Jordi Ballat i la presidenta de la institució, Maise Balcells.