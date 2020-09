A Terrassa s'han realitzat en els primers disset dies de setembre fins a 5.600 proves PCR. lluís clotet A Terrassa s'han realitzat en els primers disset dies de setembre fins a 5.600 proves PCR.

Terrassa es la tercera ciutat catalana amb més positius la darrera setmana

Laura Hernández

17.09.2020 | 21:12

a pandèmia no remet a Terrassa, on les darreres estadístiques de la Covid-19 revelen que els contagis estan molt per sobre de la mitja catalana i el risc de rebrot continua sent molt alt. El gruix dels positius són joves i asimptomàtics, però les autoritats sanitàries adverteixen que el perill de repunt...