Suport de l'ANC a la continuïtat del president Quim Torra

17.09.2020 | 12:05

Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí, a les 11 hores, al Raval per donar suport al president Quim Torra que es troba pendent de la sentència del Tribunal Suprem i podria ser inhabilitat en el càrrec. L'acte ha comptat amb la regidora Meritxell Lluís, esposa de Josep Rull, en presó per la causa independentista. Durant la protesta s'ha llegit un manifest en defensa de la continuïtat del president i s'ha rebutjat que un tribunal pugui suspendre les funcions d'un president que ha estat escollit democràticament. L'acte ha finalitzat el "Cant dels segadors".