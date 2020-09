Seguiment desigual de la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants

Redacció/Efe

17.09.2020 | 09:32

Amb un seguiment desigual en cada centre educatiu català, però secundada per milers d'estudiants, va arrencar ahir el primer dia de vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants (SE) per reivindicar un retorn a les aules "segura", segons el secretari general de la mateixa a Catalunya, Borja Latorre.

Latorre va assegurar que "milers d'estudiants s'han unit a la vaga", encara que va erconèixer que "resulta complex establir xifres absolutes pel context actual de pandèmia". El sindicat ha convocat tres dies de vaga a tot Espanya que finalitzaran aquest divendres. A Catalunya, les mobilitzacions van tenir lloc a les 12.00 hores a la plaça Universitat de Barcelona, plaça de la Font de Tarragona i plaça de l' 1 d'octubre a Girona. Per garantir la seguretat dels assistents hi havia previst un equip destinat a vigilar les mesures obligades per la pandemia: mascareta, gel i distància.

Els convocants reivindiquen un retorn a les aules segura i en condicions de qualitat, de manera que també demanen el suport dels sindicats de professors. Des del sindicat han afirmat que les mesures de seguretat proposades per la Generalitat a les escoles i instituts són "insuficients, com les ràtios de 30 alumnes per a secundària i 20 per a primària" i que "a més no es compleixen". Per la seva banda, el portaveu del SE, Gabriel Franco, ha demanat a el conseller d'Educació, Josep Bargalló que dialogui i "escolti més a la comunitat estudiantil i educativa". Franco, que ha considerat "un èxit" el seguiment del primer dia de vaga, ha assegurat que continuaran promovent més mobilitzacions "si no es perceben canvis en les mesures actuals".