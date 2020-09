Salut vincula les visites a la situació de la residència

Laura Hernández

16.09.2020 | 21:51

Les visites als avis a les residències ja no estaran condicionades pel risc de rebrot de l'Àrea de Gestió Assistencial o el del municipi. El Departament de Salut ha flexibilitzat els criteris d'accés dels familiars a les residències i a partir d'ara les restriccions es fixaran en funció de la situació epidemiològica de cada centre.

D'aquesta manera, s'autoritzaran totes les visites en les residències on la situació garanteixi la no propagació de la infecció. Per això, s'han establert tres classificacions per als centres residencials: verds el que no tenen cap cas, taronja els que tenen algun cas i vermells els que tenen més casos.

El nou Pla Sectorial de gestió de la infecció pel coronavirus en l'àmbit residencial permet les visites als residents en centres classificats com a verds i taronges. En aquests últims, on hi pot haver algun cas positiu, només es permetran les visites als avis sense patologia associada a la Covid-19 i el contacte entre familiars i residents es farà en espais habilitats com a verds.

En aquest moment, el 95 per cent de les residències catalanes tenen la classificació verda o taronja, és a dir, que les visites estarien autoritzades. A Catalunya hi ha 280 positius actius en residències d'avis, el que suposa un 0,5% del total de residents. A Terrassa hi ha un resident ingressat i cap a la UCI.

La flexibilització de les visites als residents pretén millorar les condicions de molts avis que, en molts casos, al patiment físic han d'afegir la sensació de solitud i la falta de l'afecte directe dels seus familiars.

autoritzades i amb cita prèvia

L'entrada de persones als centres, però, pot comportar risc de contagi, donat que els visitants poden ser vectors de transmissió del coronavirus. El pla fixa una sèrie de mesures per garantir la seguretat: les visites hauran de ser autoritzades i amb cita prèvia o bé s'hauran d'establir zones verdes o "àrees netes" destinades exclusivament a les visites, entre altres mesures.

sortides pactades

El nou Pla també actualitza les condicions en què els residents podran sortir del centre i flexibilitza les sortides a passejar o a visitar la família. També en aquests casos, les limitacions estaran vinculades a la situació epidemiològica de la residència i no al risc de rebrot de l'àrea de Gestió Assistencial o del municipi.

Podran sortir els aquells residents que tinguin prou autonomia per seguir els criteris de protecció establerts, com el de portar mascareta i la rentada de mans. Serà la direcció del centre, amb la persona resident i els seus familiars, qui avaluarà la conveniència que surti sol o bé acompanyat. Salut recomana que les sortides es facin de forma pactada amb el centre, després de rebre tota la informació sobre les mesures de seguretat.

Per les sortides de més durada caldrà seguir un protocol més estricte, tot i que es manté el criteri que no estaran subjectes a l'EPG (índex de rebrot) de la zona. En el cas de les sortides de caps de setmana, vacances o altres desplaçaments, si l'estada no supera els tres dies hauran de ser, preferiblement, en unitats de convivència estable. És a dir, el resident hauria de mantenir contacte amb un cercle reduït i estable de familiars o amics.

Pel que fa a les sortides més llargues, superiors a tres setmanes, els residents es faran una PCR a la tornada i guardaran "una quarantena preventiva en zona groga de catorze dies" abans d'incorporar-se a la dinàmica del centre.

La situació epidemiològica del centre també serà el criteri que fixi l'acceptació de nous ingressos i el retorn d'antics residents. En aquest cas, l'arribada de nous residents es desvincula de l'EPG de la zona sanitari o municipi. S'atendrà a la classificació del centre i al compliment de criteris relacionats amb el control de la infecció.

tornen les visites

El Departament de Salut va comunicar a les residències fa dies els nous criteris de flexibilització de les visites i les portes es van tornar a obrir als familiars. És el cas de la residència Els Til·lers, on les visites han de passar per un protocol de seguretat abans d'accedir al centre. "Les trobades són amb cita prèvia -explica Joan Martínez, director del centre- i duren entre 30 i 40 minuts. Els familiars han de fer rentat de mans, se'ls pren la temperatura i omplen un qüestionari on informen de si han patit Covid, si algun familiar ha donat positiu i si han visitat un hospital recentment".

Martínez comenta que els residents "estan contents de retrobar-se físicament amb els seus familiars", després de setmanes de relacions virtuals. Fins ara, els avis han mantingut contacte continuat amb l'exterior "per telèfon, videotrucades i per skype. S'han adaptat bé a les noves tecnologies, però trobaven a faltar el contacte físic".

A les residències, l'apertura de portes no convenç a totes les famílies. Diversos centres confirmen que "hi ha fills i néts que tenen por a portar el virus des de fora, tot i trobar-se bé".

En el cas de la residència Lavoisier, la direcció ha decidit "de moment no obrir aquesta setmana. El seu director, Francesc Badía, explica com "l'esposa d'un resident em va trucar per dir-me no obris per favor. Que no ho fes".

A la primera onada de Covid, Lavoisier va tancar portes uns dies abans que ho estipulés la Generalitat. "Vam decidir blindar el centre i no hem tingut cap positiu. Ara no volem córrer riscos. Esperarem a veure què passa amb les escoles i decidirem".

Algunes famílies no han entès que no s'obris el centre després de la indicació de la Generalitat, admet Badía, "però se'ls ha explicat i ho accepten. Cal tenir en compte que hi ha avis amb demència que no entenen que no els facin un petó, usuaris amb deficiències auditives que amb les mascaretes no escolten els familiars. Sovint aquestes situacions comporten nervis i alteracions de conducta".

el risc de les sortides

Pel que fa a les sortides dels residents, els centres tenen por al contagi per contacte amb tercers. "És una decisió controvertida -comenta Joan Martínez d'Els Til·lers-, perquè el contacte del resident amb l'exterior multiplica el risc".

A la residència Lavoisier són els mateixos residents els que han decidit no anar al carrer. "Eren usuaris de sortida diària i ara no volen arriscar-se". Francesc Badia recorda que "les primes febres i les primeres tos estan al caure i comporten l'aïllament de l'avi 14 dies. Cal tenir en compte que aïllar una persona gran, tot i tenir televisió i mòbil, acava tenint repercussions en l'àmbit ètic, social, moral i també psicològic".