Un grup d'ESO de l'Escola Cingle queda confinat per un cas positiu de Covid

Mercè Boladeras

16.09.2020 | 21:28

A tres dies de l'inici del curs escolar, s'ha donat el primer cas de coronavirus a Terrassa. Es tracta d'una alumna de 4t d'ESO de l'Escola Cingle que va donar positiu a la prova de PCR i que Salut, com mana el protocol, ha obligat a tot el grup (20 joves i escaig) a confinar-se a casa durant catorze dies. Aquest grup és el segon a la comarca del Vallès Occidental. El primer grup que es va aïllar per resultat positiu correspon a un de 2n de primària de l'Escola 25 de Setembre de Rubí.

El director de l'Escola Cingle, Oriol Ventura, va explicar que aquest dilluns van rebre la trucada avisant que l'alumna referida no podia començar el curs perquè és trobava malament i que estava esperant el test de la PCR que, finalment, va donar positiu. Aquesta alumna no ha fet cap classe però si va estar a l'escola la setmana passada per participar en la presentació del curs. És per aquest motiu que Salut ha considerat que calia confinar als seus companys a casa i, segurament, s'hauran de fer el test de la PCR. El Cingle, com la majoria dels centres, tenen un pla B. Els cursos de l'ESO són presencials amb grups estables però hi ha la programació acadèmica i de treballs en línia per no perdre l'aprenentatge de la matèria suposant que s'activin aïllaments. I, naturalment, està previst també el contacte amb el docent per via digital.

Apertura d'Antoni Ubach

Alumnes que s'han de quedar a casa i d'altres que podran sortir. Els més de 500 alumnes del nou Institut-escola Antoni Ubach podran començar avui dijous el nou curs amb normalitat, segons va informar ahir al migdia la conselleria d'Educació de la Generalitat. Aquest centre no va poder obrir el dilluns, dia de retorn a les aules, per una plaga de vespes velutines. Avui dijous, doncs, serà el primer dia pels 550 alumnes matriculats, que cursaran infantil, primària i estrenaren el 1r d'ESO.

Els treballs per retirar els ruscs de vespres es van portar a terme el diumenge a càrrec de l'ADF de Castellar. De l'operatiu es va encarregar l'Ajuntament que havia rebut l'avís dies enrere. L'ADF va aconseguir desfer els ruscs però algunes vespres es van quedar dins el recinte i calia assegurar tota l'extinció.

Tornant a la situació de la Covid a les escoles catalanes, ahir hi havia 72 professionals educatius i 54 alumnes amb resultat positiu de coronavirus, un fet que suposa un 0,05% de la plantilla i un 0,003% del total de l'alumnat.