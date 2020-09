Un grup de 4t d'ESO de Salesians queda confinat per un cas positiu de Covid

4t d'ESO de Salesians

17.09.2020 | 11:41

Salesians ha comunicat que aquest matí ha rebut la notificació d'un cas positiu de Covid. Es tracta d'una alumna de 4t ESO que, tal com mana el protocol, implica confinar la resta dels companys de la seva classe. Aquest és el segon grup, fins ara d'ESO, que ha quedat aïllat per un test positiu a les proves PCR del coronavirus. El primer s'ha detectat a l'Escola Cingle i també a 4t d'ESO. A Salesians, el grup encara no havia fet classes conjunta i però si la presentació del curs que va tenir lloc el dilluns. La situació és la mateixa que s'ha produït a l'Escola Cingle.