Fent una llarga cua al Raval per tenir mascaretes gratuïtes

Mercè Boladeras

16.09.2020 | 21:27

Els ciutadans que passen pel Raval de l'Ajuntament des de les 9 del matí fins a les 11 h observen, cada dia, que es forma una llarga cua davant de l'Ajuntament. Les persones que hi són esperen entrar al punt habilitat a l'entrada de l'edifici per recollir la mascareta que dóna el govern municipal de manera gratuïta.

El punt que s'ha obert és pels residents del districte 1, el del centre i eixample de la ciutat, però al ser tan cèntric i venir de pas, també s'hi acosten ciutadans d'altres barris. El cas és que dia sí, dia també, hi va força gent i cal guardar el torn d'espera que està regulat per un agent de la Policia Municipal.

Ahir, dia que va estar aquest diari, es van recollir queixes. "M'encanta la iniciativa del nostre alcalde, Jordi Ballart, de donar material de protecció bàsic però hauria d'agilitzar l'entrega. Jo he vingut abans de les 9 i ja fa més d' una hora", va reprovar la Isabel, jubilada. En el mateix sentit es va manifestar Maria, també jubilada.

La Isabel és la primera vegada que hi anava. "M' ho han dit gent que conec i he vingut però si arribo a saber que m'haig d'esperar tant... " . L'Aurora, a pocs metres, també criticava l'organització. "Hauria de ser més eficient", va dir. I la Maria Carme, que era quasi al final de la cua, va expressar encara més impaciència. "Això no és presentable que ens tinguin aquí una hora per recollir la mascareta. Què posin més persones per fer aquesta feina!, va demanar en un to exigent. Els homes, que eren pocs, es van mostrar més tranquils. "No hi ha pressa. Total, la majoria estem jubilats i tenim tot el temps del món", va comentar en Jaume.

la anècdota

La cua es va anar desfent al seu ritme i escapolint-se del sol que al matí d'ahir era ja molt generós. De fet, els que es posaven al final de la fila cercaven refugi sota l'edifici residencial i de serveis del costat. El fet va generar alguna anècdota donat que allà hi ha una oficina de CaixaBanc i persones que anaven fins a l'entitat bancària pensaven que la cua era pel caixer o per entrar a l'oficina i no pas per anar a l'Ajuntament a recollir la mascareta. El punt d'abastiment al Raval és un dels habilitats des del mes de juliol i és pel districte 1. També hi ha d'altres als centres cívics i al Casal de Can Parellada. El del Raval obre de 9 a 11 h del matí i els altres de 16 a 19 hores. Les persones han de presentar el DNI i a cada una d'elles es fa entrega de dues mascaretes. Hi ha gent que ahir portava dos DNI i els hi van donar quatre.

A tots els punts de recollida s'hi fa cues però al Raval al ser cèntric i un horari més reduït, n'hi ha més. Fonts de l'Ajuntament van explicar ahir que tenen constància i que estan cercant alguna solució. "Estem estudiant a veure què podem fer. Primer, vàrem obrir el punt d'entrega a la consergeria d'entrada però és un lloc de pas i s'acumulava massa gent. Per això el van traslladar a l'atri. Els serveis estudien com fer-ho més assequible", van concloure.

L'entrega de mascaretes gratuïtes va començar al Recinte Firal i al Casal del Vapor Gran i després s'ha reorganitzat el sistema i també s'ha donat cobertura territorial.