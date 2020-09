Els pares d'un jove amb TEA reclamen un centre per al seu fill

Emili González

16.09.2020 | 21:27

La Sílvia López i el Ferran Pasalamar són els pares de l'Andreu, un jove de 21 anys amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Avui estan a l'espera de trobar una plaça en un centre ocupacional o servei d'atenció diürna que sigui adequada al perfil del seu fill, de cara a aquest "curs" que ara s'inicia.

A finals d'agost, aquesta família resident a Sabadell va rebre un correu de la Generalitat que assenyalava que el jove, a l'espera que es pogués gestionar el seu ingrés al centre ocupacional els Xiprers (especialitzat en persones amb un Trastorn de l'Espectre Autista i on els pares desitgen que vagi), hauria d'incorporar-se a Fupar.

Segons detallen els pares, l'Andreu ja acudia des del setembre de l'any passat a aquest centre terrassenc. Ho feia assistit amb el suport d'una persona auxiliar i d'una manera provisional, a l'espera que es generés una vacant per entrar als Xiprers. "La seva integració ha estat dura i el centre ens ha recordat al llarg d'aquest temps que l'Andreu enguany no s'incorporaria a Fupar, donat que la seva estada era provisional d'un any", indica el pare. Amb tot, tant des del centre egarenc com des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els pares de l'Andreu van rebre un correu apuntant a la seva incorporació a Fupar. "Ara bé, el dilluns 31 d'agost, quan vam preparar el nostre fill per anar a Fupar, ens van dir que s'havia produït un error i que no podien comptar amb ell."

solució

A l'espera d'aconseguir que la Generalitat els proposi una solució per al seu cas, els pares de l'Andreu el van apuntar uns dies a un casal. Denuncien que fa tres anys que intenten aconseguir una plaça que sigui apropiada per al perfil del seu fill (als Xiprers, preferentment), un cop acabada l'etapa escolar en un centre d'educació especial. I afirmen que aquest és un problema que tenen moltes famílies amb joves amb diversitat funcional.

"El primer curs que l'Andreu tenia previst deixar l'escola, i després de rebre l'avaluació pertinent, se'ns va dir que tenia l'opció d'anar a un servei d'atenció diürna o un centre ocupacional amb l'ajuda d'una auxiliar", diuen els pares. "Però aquest 'curs' no sabem on acabarà".

Des de Fupar apunten que "hi ha persones amb discapacitat que, per les seves peculiaritats i necessitats específiques, no poden ser ateses a Fupar, ja que requereixen altres serveis especialitzats. Accedim a atendre-les de manera temporal i de comú acord amb les parts, mentre la persona no disposa d'una plaça definitiva. Quan detectem que no es poden mantenir els estàndards de qualitat, malgrat la nostra voluntat, comuniquem que es finalitza el contracte assistencial".