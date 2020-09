Vega: "Les mesures a l'escola per la Covid són insuficients"

Mercè Boladeras

15.09.2020 | 20:38

L'inici del curs escolar, que just va tenir lloc aquest dilluns, ja ha començat amb crítiques. Els sindicats d'ensenyament van amenaçar el mateix dilluns amb una vaga i el Sindicat d'Estudiants ja l'ha convocada directament per avui, demà i divendres. A Terrassa, el grup municipal socialista ha estat el primer en qüestionar el protocol que ha posat en marxa la conselleria d'Educació per oferir unes escoles segures en el marc de la pandèmia.

El portaveu municipal del PSC, Alfredo Vega, va comparèixer ahir amb el regidor Carles Lázaro, per valorar la tornada als centres educatius. Cal recordar que ambdós són mestres i han estat directors d'escoles públiques. Vega va celebrar l'obertura de totes les escoles i instituts -excepte l'Antoni Ubach pel problema de vespes- però es va mostrar preocupat perquè segons la seva opinió no hi ha totes les mesures necessàries.

Submissió

El líder socialista va criticar la conselleria d'Educació perquè pensa que "la informació que ha donat ha generat més alarma que confiança". Va considerar que "el professorat ha assumit massa responsabilitats sense criteris ni recursos suficients" i va posar en dubte que "s'hagin pogut baixar les ràtios (20 alumnes a infantil i primària i 30 a secundària) perquè l'increment de la plantilla és insuficient i ha arribat tard". El regidor va culpabilitzar al govern municipal d'haver adoptat una actitud "submisa".

Però Vega també va descriure una llista de greuges contra el govern municipal i la regidoria. Va dir que el govern de Ballart ha optat per prendre decisions a última hora. "Ha improvisat en moltes coses; en facilitar espais externs demanats per escoles; en la senyalització, en el tall dels carrers, en el servei del menjador... ". El regidor va recordar que la creació d'una comissió mixta que pugui fer un seguiment de l'impacte de la covid a les escoles, aprovada al ple, no s'ha posat en marxa ni tampoc s'ha fet cap reunió del Consell Escolar Municipal per donar informació. En aquest sentit es va preguntar també que "passa a Terrassa amb el compliment de les ràtios, amb les dotacions de professorat i material, amb els espais, amb el menjador, amb la matrícula viva, amb les escoles d'educació especial, amb les escoles concertades..."

Per la seva banda, el regidor Carles Lázaro va reiterar la preocupació que sentia Vega pel nou curs i va fer èmfasis en el col·lectiu més vulnerable. "L'educació ha de ser presencial, segura i equitativa", subratllant aquesta última paraula. Lázaro va alertar que la situació per la pandèmia pot canviar d'un dia per un altre i va reprovar que no hi hagués plans B. Sobre això es va preguntar, per exemple, que passarà amb els nens de famílies vulnerables si arriba un aïllament per la Covid. "No sabem com es resoldrà el servei del menjador d'aquests infants amb pocs recursos o com seguiran les classes des de casa perquè molts no tenen els recursos informàtics adients".

Mancances

Lázaro va concloure que "trobem a faltar un pla de contingència que contempli l'escenari de la pandèmia i que vagi més enllà de les mesures obligades en primera instància". Al respecte, el regidor socialista va dir que "en temes com la sanitat, l'entorn, el menjador, els materials, els ordinadors i la connectivitat són les administracions que han d'actuar i, per ara, no sabem si tot això està previst i donarà cobertura perquè tothom tingui les mateixes oportunitats".

Lázaro va recordar que quan es van tancar els col·legis, només es van donar ordinadors a l'alumnat dels cursos de final d'etapa de primària, un fet que molts docents han considerat discriminatori. També va afegir que li preocupava el tema de l'absentisme escolar, un fenomen que existeix i que amb el confinament va augmentar perquè hi havia alumnat que no tenia ordinador i altre que es va cansar de seguir les classes de manera telemàtica.