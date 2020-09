Arrenca un projecte pilot d'actuació dels farmacèutics contra la Covid-19

16.09.2020 | 11:54

Demà es posa en marxa a Terrassa el projecte pilot d'actuació dels farmacèutics comunitaris contra la COVID-19, impulsat pel Servei Català de la Salut, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta intervenció, que té com a lema "A Terrassa, aturem junts la cadena de transmissió de la COVID-19", té com a eixos d'actuació principals la derivació farmacèutica, la informació i la conscienciació de la ciutadania. En aquest sentit, el professional farmacèutic, com a agent de salut de primera línia dins la xarxa sanitària, s'afegeix a la resta de professionals sanitaris, per treballar de manera coordinada i conjunta per fer front a la pandèmia.

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Terrassa, Mònica Polo, creu que aquesta campanya "ajudarà a moltes persones a saber què han de fer en cas que tinguin dubtes sobre com actuar davant d'un possible contagi. És important implicar a tot el col·lectiu sanitari davant d'una crisi com la que estem vivint, crec que aquesta iniciativa serà molt positiva tant per la ciutadania com pel sistema sanitari a la nostra ciutat".