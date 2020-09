El règim sancionador a la (ZBE) va entrar en vigor ahir a les set del matí. El règim sancionador a la (ZBE) va entrar en vigor ahir a les set del matí.

15 mil vehicles poden ser multats a la Zona de Baixes Emissions

Redacció

15.09.2020 | 20:38

Barcelona, Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà van començar a multar ahir els vehicles molt contaminants que circulin per la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona (ZBE). Els cotxes i motocicletes sense distintiu ambiental de la DGT no poden circular per la ZBE entre les set del...