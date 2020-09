La presència de vespes fa tancar l'Institut-escola Antoni Ubach

A. L. / M. B.

14.09.2020 | 21:01

L'Institut-escola Antoni Ubach, al barri de Ca N'Anglada i amb uns 550 alumnes, no va poder obrir ahir les portes a causa de la presència de vespes asiàtiques a l'equipament, segon van confirmar fonts del centre, que van afegir que podrien obrir en un parell o tres de dies, encara que no hi ha una data oficial. Les mateixes fonts van explicar que hi havia ruscs de vespes asiàtiques a l'institut-escola i que diumenge, després de donar l'avís a l'Ajuntament dies enrere, es va desplaçar fins al centre educatiu l'ADF de Castellar, que va desfer els ruscs, però algunes vespes s'han quedat dins del recinte.

La presència d'aquests insectes es va detectar la setmana passada, i diumenge es va procedir a retirar els tres nius trobats al centre. Dos dels nius van ser retirats seguint els mètodes establerts per a aquests casos i es van col·locar en bosses per al seu trasllat, mentre que en el tercer va ser impossible utilitzar aquest sistema, motiu pel qual es va optar per arrencar-lo, provocant que les vespes es quedessin en aquesta mateixa zona sense que se les poguessin desplaçar.

Per aquest motiu, ahir el centre educatiu no va poder obrir portes, i malgrat haver emès un comunicat oficial en què es detalla la situació, alguns alumnes van anar al centre sense poder accedir-hi.

Trànsit fluid

Aquesta va ser l'única incidència del primer dia del nou curs que van comunicar els Serveis Territorials d'Educació. A banda d'això, cal destacar que el trànsit va ser bastant fluid i que no es van produir gaires retencions. I va ajudar el dispositiu de 72 agents repartits per totes les zones escolars i també l'entrada i sortida esglaonada. El dia d'ahir també va ser el primer que es va posar en marxar el tall de trànsit als carrers pròxims a 15 escoles i instituts. Són els centres Abat Marcet, Andersen, Martí, Enxaneta, França, Marquès Casals, Ponent, Salesians, Sant Josep, Serra de l'Obac, Tecnos, Bisbat d'Ègara, Fàtima, Marià Galí i l'INS Terrassa.

Ho havien demanat els mateixos centres per evitar aglomeracions. La regidora de Mobilitat, Lluïsa Melgares, va manifestar cap al migdia que la nova mesura havia funcionat bé i que hi havia més peticions sobre la taula. L'Escola El Vallès i el Col·legi Sagrat Cor ho van sol·licitar ahir i a partir d'avui ja ho posaran en marxa.

En mobilitat també cal destacar que, coincidint amb l'inici escolar, el transport municipal d'autobusos, a càrrec de Tmesa, ha reobert la porta d'entrada del davant. Ho ha fet després que hagi instal·lat mampares de protecció del conductor per la covid. Fins ara, els usuaris de l'autobús havien d'entrar i sortir per les portes de darrere i anar fins a on hi ha el conductor per validar la targeta. També s'està resolent com es pot abonar el preu del transport del viatge esporàdic donat que no tothom té o compra un títol de viatges. L'Ajuntament ha insistit molt en el fet que els desplaçaments als centres educatius es facin a peu, amb bicicleta i amb transport públic. El consell té aquesta vegada més pes, donat que amb la pandèmia ha augmentat l'ús del vehicle privat. Per facilitar les coses posa a disposició la T-16, que és una targeta gratuïta i que donar cobertura de transport als menors de setze anys. I es recomana que, en cas d'utilitzar el vehicle privat, aparcar a dues o més cantonades del centre educatiu i acabar de fer el darrer trajecte a peu amb els infants. Tot amb l'objectiu de facilitar els accessos d'entrada i sortida dels centres educatius.