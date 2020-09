Els socialistes Alfredo Vega i Carles Lázaro creuen que els recursos són insuficients

15.09.2020 | 14:36

El portaveu del grup municipalista, Alfredo Vega, al costat del regidor Carles Lázaro, ha valorat que el pla escolar per afrontar la Covid-19 del Govern és insuficient. Vega considera que la conselleria d'Educació ha delegat massa responsabilitats als docents i que les administracions (Generalitat i també Ajuntament) no estan fent prou bé la seva feina. En aquest sentit, el líder municipal socialista ha assegurat que "s'han baixat les ràtios sense dotació de professorat i espais". També s'ha mostrat preocupat per temes com la senyalització i el tall de carrers, així com del servei menjador. El polític socialista creu que s'hi hauria d'activar una comissió a Terrassa per abordar el dia a dia del nou inici curs en el marc de la pandèmia i tenir a punt plans de contingència per si es detecten rebrots i cal aïllament de grups escolars. Sobre això últim, ha recordat que l'alumnat de famílies vulnerables és el que més pateix per la falta de mitjans en seguir les classes en línia.