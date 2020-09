Els sindicats d'ensenyament plantegen una vaga si no hi ha més mesures

15.09.2020 | 11:51

Les seccions sindicals d'ensenyament alerten que hi ha la possibilitat de fer una vaga al setembre i que en els pròxims dies donaran a conèixer les seves accions. Ho faran en funció de la resposta que tinguin dels docents, als quals van començar a consultar des del passat dia 10. La proposta suma a USTEC, CCOO, CSC Intersindical, Sindicat de Professors de Secundària, CGT, UGT i USOC. Representants d'aquests sindicats varen fer concentracions aquest dilluns, dia de l'inici del curs, davant de la conselleria d'Educació i també de les direccions territorials, com ara la Sabadell. Volen baixar les ràtios a 10 a infantil i a 15 a primària i secundària, i més inversió. El portaveu d'USTEC, Ramon Font, va criticar el pla del Govern a les escoles, remarcant que "no s'ho creuen ni ells" i va explicar el que ha passat a Israel i Corea del Sud, on des de la tornada a les aules la corba de contagis ha crescut.