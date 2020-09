41 persones denunciades per no dur la mascareta

15.09.2020 | 10:38

Durant el cap de setmana la Policia Municipal va denunciar a un total de 41 persones per no dur la mascareta o fer-ho de manera incorrecta. Cal destacar que alguns dels grups de persones denunciades, també ho van estar per molèsties, incivisme, consumir begudes alcohòliques al carrer i per tinença de substàncies d'estupefaents.