MútuaTerrassa participa en un estudi sobre tuberculosi i Covid-19

Redacció

14.09.2020 | 15:28

L'Hospital Universitari MútuaTerrassa pren part en un estudi internacional per saber si administrar una vacuna que ja existeix per fer front a la tuberculosi pot servir per reforçar les defenses davant del coronavirus. El centre sanitari hi participa a través del doctor Pérez Porcuna, pediatra especialista en malalties infeccioses i tropicals, i referent en salut internacional i tuberculosi infantil de l'entitat.

A l'estudi, en què també hi prenen part l'Hospital Universitari d'Utrecht i el Murdoch Children's Research Institut, ha començat a provar l'administració de la vacuna en 10 mil voluntaris d'Europa, Austràlia i Amèrica del Sud.