Milers d'alumnes de Terrassa han iniciat avui un nou curs

14.09.2020 | 11:47

Milers d'alumnes d'infantil, primària i secundària han començat avui un nou curs escolar marcat per la pandèmia sanitària. Les primeres hores han estat molt especials i emotives. Els alumnes han entrat de manera esglaonada amb la mascareta i s'han rentat les mans i s'han pres la temperatura. Després cada grup, que serà estable durant tot el curs, ha caminat fins a la seva aula. A l'Escola El Vallès, on ha estat aquest diari, la primera classe del matí s'ha obert parlant de la Covid-19 i de les mesures, un fet que ha servit perquè els infants expliquessin com van viure el confinament i les vacances. Alguns alumnes han fet dietaris i dibuixos. El començament del curs ha transformat els carrers pròxims als centres en alumnes amb les seves motxilles. També hi ha hagut més transit, encara que restringit a un bon nombre d'escoles per evitar aglomeracions. El nou curs a Terrassa arrenca amb la bona notícia que hi haurà dos instituts-escola, l'Antoni Ubach i el Sala i Badrinas.