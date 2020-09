L'Institut Escola Antoni Ubach no pot obrir per la presència d'abelles asiàtiques

14.09.2020 | 12:24

L'Institut Escola Antoni Ubach, al barri de Ca N'Anglada i amb uns 550 alumnes, no ha pogut obrir aquest matí les seves portes a causa de la presència d'abelles asiàtiques a l'equipament, segon han confirmat fonts del centre, que han afegit que podrien obrir en un parell o tres de dies, encara que no hi ha data oficial d'apertura. Les mateixes fonts van explicar que hi havia dos ruscs d'abelles asiàtiques a l'institut escola i que ahir, després de donar l'avís a l'Ajuntament de Terrassa, es va desplaçar fins al centre educatiu l'ADF de Castellar, que va desfer els rucs, però les abelles s'han quedat dins del recinte.