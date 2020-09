Conducció temerària a Can Petit

Conducció temerària a Can Petit

14.09.2020 | 18:06

Dissabte, al voltant de les 20 h, la Policia Local va rebre una trucada d'un particular informant que al polígon industrial de Can Petit s'estaven realitzant carreres entre turismes. Es van adreçar al lloc tres unitats policials, que un cop al lloc van informar que van localitzar dos vehicles estacionats que coincidien amb la descripció rebuda. Els dos conductors van ser denunciats per diferents modificacions realitzades als vehicles.