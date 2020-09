14.09.2020 | 18:02

Diumenge, al voltant de les 18.25 hores, la Policia Local va rebre un avís d'un particular comunicant que a l'avinguda del Tèxtil hi havia hagut un accident entre dos turismes i una motocicleta i que un dels conductors podria ser menor. Es va comissionar al lloc una unitat policial, que quan van arriben, els agents van informar que semblava que hi havia persones ferides, motiu pel qual es va avisar al SEM. Els sanitaris van atendre als implicats, que no van requerir trasllat a l'hospital. Sembla que l'accident el va poder provocar un dels conductors, que un cop realitzada la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0'48 mg/l. L'altre conductor va dóna negatiu.