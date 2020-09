Quan el mòbil també va a l'escola

La motxilla del col·legi dels nostres fills ja no només conté llibres, sinó també tecnologia, com el mòbil.

La motxilla del col·legi dels nostres fills ja no només conté llibres, sinó també tecnologia, com el mòbil.

11.09.2020 | 20:28

Els dispositius electrònics formen part de l'equipament escolar de les noves generacions de l'era digital. La motxilla del col·legi dels nostres fills ja no només conté llibres i material escolar, sinó que també porta tecnologia, com el telèfon mòbil, la tauleta o el smartwatch (rellotge intel·ligent). Saben realment els adolescents utilitzar aquests dispositius d'una manera responsable en el centre educatiu? Està permès el seu ús a l'escola o són un element de distracció en l'aprenentatge?

L'Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), a través d'Internet Segura For Kids (IS4K), publica diferents recursos d'ajuda per a escolars. Una de les seves campanyes anteriors, "La ciberseguretat en la teva motxilla", parlava de la importància d'educar els fills en un bon ús dels mòbils.

Amb l'inici del curs acadèmic molts menors estrenaran el seu telèfon mòbil. Entre els motius de comprar aquest aparell als fills les famílies argumenten, en una enquesta d'INCIBE, el fet de guanyar autonomia quan l'escolar passa del col·legi a l'institut. Diuen que els ajuda a gestionar tasques o activitats extraescolars entre pares i fills.

A quina edat convé que el nostre fill porti mòbil? Segons el pedagog Jordi Puig, és adequat de comprar el primer mòbil quan els fills tenen entre 10 anys i 12. Encara que pugui semblar molt aviat, és en aquesta edat que comencen a anar sols pel carrer i, per tant, convé de poder-s'hi posar en contacte d'alguna manera.

De totes maneres el pedagog posa una condició important: "El primer mòbil ha de servir només per a trucar. Cal facilitar-li un sense internet o bé inhabilitar aquesta opció."

Els experts recomanen de fer-ne un ús gradual i evitar la connexió a internet fins que els joves no siguin prou responsables.

Cal tenir en compte la maduresa del nen i ser conscient que les pantalles no són el pitjor enemic de la seva educació, segons l'educador Jaume Funes. En aquest sentit destaca que els pot resultar positiu que hi interactuïn ja de ben petits si ho fan amb jocs educatius. Funes indica que és absurd allunyar els nens de les pantalles perquè de ben petits ja saben buscar coses a Google. No obstant això remarca que pares i educadors han d'estar-hi a sobre.

Tenint en compte que són molt joves encara, en aquest període de l'any les famílies aposten per facilitar als fills telèfons usats, a diferència del Nadal, quan compren terminals sense estrenar.

Generalment el mòbil "escolar" de segona mà procedeix d'algun familiar o conegut proper. Això fa que els dispositius que portaran a la motxilla no estiguin configurats de manera adequada abans de lliurar-los als menors. Per aquest motiu l'institut de ciberseguretat aconsella que si algun nen hereta un telèfon intel·ligent d'un adult, aquest no oblidi revisar-lo i extreure la informació que conté. Primer de tot haurà de fer una còpia de seguretat del dispositiu per salvaguardar tota la informació personal. A continuació cal que esborri tot el contingut vinculat al seu perfil d'usuari, eliminant comptes, fotos, missatges, aplicacions i contrasenyes. L'últim pas, molt recomanable, és fer un reset del mòbil restablint tot els valors de la fàbrica. Això garantirà que el dispositiu està net de les dades personals acumulades.

Posteriorment tocarà personalitzar el mòbil destinat al menor amb dades adequades a la seva edat i a l'ús que en farà. Els experts recomanen:

>És important obrir el compte de l'adolescent adscrita a una plataforma de control per a que estigui supervisada: per exemple iOS "En família" o, per a terminals Android "Famili Link".

Activa un bloqueig de pantalla segura. Amb un pin o un model contrasenya que només sàpiga el propietari del mòbil i els seus pares i no sigui compartit amb terceres persones. El següent pas serà instal·lar les apps necessàries. Abans però caldrà revisar els permisos i apostar per aquelles que són més adequades a la seva edat.

Actualitzar el sistema. D'aquesta manera disposarem de les últimes versions de seguretat.

Bloquejar les compres. Els pares han d'evitar que l'adolescent accedeixi a webs on pugui realitzar compres, a l'AppStore (descarregant apps de pagament) i configurant restriccions d'ús a Google Play. També cal activar la configuració de "recerca segura", amb opcions útils com ara SafeSearch de Google.

També per tranquil·litat de la família i quan el fill estrena el seu primer mòbil hi ha l'opció de configurar alguna eina amb alertes que facilitin el control parental per assegurar un bon ús.

Una altra de les indicacions que els pares han de fer entendre al menor és que el telèfon ha de quedar guardat dins la motxilla, si és possible apagat. A més, s'hauran d'informar de les normes particulars que la pròpia escola estableix sobre l'ús dels mòbils per a que el menor les respecti. Caldrà saber si és possible utilitzar-lo a classe en tasques educatives, al recinte durant moments d'oci o per realitzar vídeos o fotografies d'una excursió o d'una festa escolar.

És important que els pares donin exemple als fills i evitin fotografiar els menors i compartir els retrats a les xarxes socials. Aquesta pràctica suposa un risc per al menor i cal no publicar aquests continguts a la Xarxa fins que aquest tingui 14 anys i pugui decidir i donar el seu permís. El menor entendrà que ha de saber salvaguardar la seva privacitat i no compartir imatges a internet.

A partir dels 13 anys, és normal que els joves ja facin servir un mòbil amb internet. Per això és recomanable que els pares en mantinguin un control moderat fent un seguiment dels fills a les xarxes socials i avisant-los si publiquen continguts que consideren inadequats.

També els han de fer entendre que evitin connectar-se a les xarxes wifi públiques o del centre educatiu.

És necessari fer entendre el nostre fill que el mòbil no és una joguina i ha de tenir clares les normes del seu ús responsable. Cal pactar, per exemple, unes hores i límits del seu ús. Establir recompenses en família serà útil perquè es compleixin els objectius i el nen obeeixi.

Com a mesura preventiva també és aconsellable activar alguna aplicació antirobatori o de localització del terminal que serà molt útil en cas d'oblits o de pèrdues. El mòbil és un instrument molt potent a l'abast dels nostres joves per la seva immediatesa, pel seu abast i pel seu ús particular i privat.

Crear un compte d'usuari del telèfon