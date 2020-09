"Mares i pares tenim molta incertesa de com anirà"

Rosa Maria Sánchez mare de l'escola petit estel-La Nova

11.09.2020 | 20:28

La família de Rosa Maria Sánchez estrena l'etapa d'escolarització. Mateu, de tres anys, començarà el dilluns l'escola al Petit Estel-La Nova. Rosa Maria diu que els pares viuen aquests dies amb molta incertesa.

Com espera que funcioni aquest inici de curs?

Tenim dos fills, el Mateu, de tres anys, i el Lucas, d'un any i mig. De moment hem decidit escolaritzar el Mateu i el petit es quedarà amb nosaltres i amb els avis. Hem pres aquesta opció a causa de la situació sanitària. En condicions normals, haguérem escolaritzat tots dos. Estem esperançats que funcioni més o menys normal però és una gran incertesa, especialment pel que fa als infants perquè tenen curiositat per tocar-ho tot. Les mesures hi són però és complicat.

Per què han triat l'Escola Petit-Estel La Nova?

Perquè tenen un projecte pedagògic que ens motiva i perquè està prop de casa. Nosaltres vivim al barri de l'Escola Industrial-Plaça Catalunya. També ens agrada el seu ambient familiar, proper. Això dóna molta confiança a les famílies i més en aquest moment que tenim moltes preguntes. Les escoles estan fent un gran esforç i el professorat. I la ciutadania està prou conscienciada perquè ja fa un temps que hi convivim però...

És el primer any d'escola pel seu fill de tres anys. Com viuen aquest canvi d'etapa?

Molt contents. El Mateu té moltes ganes de començar i veure què passa. Crec que hem fet una bona elecció perquè és un centre amb molta experiència i solvent. El petit també hauria començat aquí, al Petit Estel, perquè tenen escola bressol.

Com a família, com afronten la situació a causa de l'emergència sanitària?

Fent molta vida familiar. Afortunadament, tots dos hem pogut continuar treballant, especialment el meu marit perquè està a l'àmbit sanitari, és metge d'urgències. Jo també treballo a l'àmbit de la salut, com a administrativa a rehabilitació de MútuaTerrassa.

Aquest lligam amb la salut ha fet que en parlin molt més del virus a casa?

I tant. I depèn del dia, ens hem sentit més optimistes o no tant. Però és una oportunitat tenir molta informació de persones que estan a primera línia treballant. Jo pateixo molt, sobretot per la gent gran.