Mascareta, gel desinfectant i presa de temperatura s'incorporen a l'escola per la covid. nebridi aríoztegui Mascareta, gel desinfectant i presa de temperatura s'incorporen a l'escola per la covid.

Guia per afrontar el curs

fotO: nebridi aróztegui

11.09.2020 | 20:28

Després de l'esclat de la pandèmia i el tancament d'escoles, les conselleries d'Educació i Salut han treballat en protocols i normatives per afrontar la tornada als centres educatius. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha publicat una guia orientativa que de manera didàctica explica com funcionarà...