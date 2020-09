Expulsió immediata dels habitatges habituals

12.09.2020 | 04:00

La llei distingeix entre l'ocupació de la llar d'un particular, un espai protegit encara que sigui una segona residència, i la d'un immoble d'un banc o un fons voltor. En el primer cas, el fet està penat fins a quatre anys i està tipificat com a delicte de violació de domicili. Com què es tracta d'un delicte "flagrant", la policia té l'obligació de desallotjar l'habitatge de manera immediata sense que calgui iniciar un procediment judicial. El fenomen de primeres i segones residències ha tingut un gran ressò mediàtic, però les xifres deixen clar que es tracta d'un problema anecdòtic, tot i que molt dolorós per les víctimes. Segons l'INE, l'any 2018 els jutjats van dictar 285 condemnes per ocupacions de primeres i segones residències. El mateix any, les condemnes per usurpació de pisos de bancs van ser 6.028.