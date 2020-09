"Estem molt contents de rebre els infants de manera presencial"

Marina mateu directora de l'escola montserrat

11.09.2020 | 20:28

La directora de l'Escola Montserrat, Marina Mateu, viu les últimes hores amb sensacions contrastades. Per una banda, la il·lusió de tornar a veure els infants i d'altre, el fet que hauran de mantenir la distància i no hi haurà contacte afectiu. Amb tot, creu que és necessari començar i es mostra satisfeta perquè les ràtios seran baixes.

Tot a punt per al dilluns?

Sí, i tant. Hem intentat en la mesura del possible fer un pla d'actuació pedagògic amb totes les mesures sanitàries. Estem molt contents de rebre els infants (poc més de dos-cents) perquè fa molts mesos que no els veiem, encara que aquesta vegada no podrem tenir un contacte proper afectiu per la pandèmia.

El centre tindrà més docents i més aules?

Tindrem 22 mestres i dos són nous a la plantilla. Hem pogut desdoblar els cursos de 4t, 5è i 6è de primària (els més dimensionats) i tindrem una ràtio de 13 o 14 alumnes, que és un nombre molt idoni. L'angoixa que tenim tots és si es produeixen baixes en el professorat i si es cobriran amb rapidesa per donar resposta.

Han habilitat espais alternatius?

Una aula de P3 s'ha transformat en menjador perquè puguin dinar els menuts mentre que la sala de menjador es manté per l'alumnat de primària. Hi haurà un torn a cada espai perquè tenim pocs alumnes de moment. També utilitzarem el poliesportiu (ja ho fèiem) i la plaça del barri on s'han instal·lat uns serveis de lavabo. Així podrem descongestionar el pati i l'esbarjo.

Tenen un pla B per l'ensenyament en línia?

La conselleria d'Educació s'ha compromès a què tot l'alumnat de l'escola tingui ordinador. Ara cal començar i veure quants ens falten. Quan va esclatar la pandèmica i es va decretar l'esclat de l'alarma, va ser molt complicat fer classes a distància perquè no tothom tenia ordinador ni connectivitat. Es van donar dispositius i connexió als alumnes més grans però als altres no i això va ser discriminatori. S'ha de tenir present que aquí hi ha nens de famílies molt vulnerables i l'ordinador no és prioritari.