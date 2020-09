"Estem molt contents de rebre els infants de manera presencial" "Estem molt contents de rebre els infants de manera presencial"

Marina mateu directora de l'escola montserrat

"Estem molt contents de rebre els infants de manera presencial"

11.09.2020 | 20:28

La directora de l'Escola Montserrat, Marina Mateu, viu les últimes hores amb sensacions contrastades. Per una banda, la il·lusió de tornar a veure els infants i d'altre, el fet que hauran de mantenir la distància i no hi haurà contacte afectiu. Amb tot, creu que és necessari començar i es mostra...