Un dispositiu de 72 efectius vetllaran pel trànsit

12.09.2020 | 04:00

L'Ajuntament ha posat en marxa un dispositiu de 72 agents de la Policia Municipal per l'inici del curs dilluns. Es tracta d'un reforç indispensable per garantir el bon accés dels alumnes, molts acompanyats de famílies, a les escoles. Enguany, el tema de la mobilitat és també especial. Un total de 15 centres de la ciutat han demanat talls de carrers temporals a les entrades i sortides per evitar aglomeracions. L'operatiu es realitzarà en una primera fase, durant la setmana dels 14 al 18 de setembre, i a partir de la següent setmana, en una segona fase en què hi haurà una disminució progressiva d'agents policials, una vegada analitzat l'impacte inicial. L'Ajuntament confia que l'accés a les escoles funcioni amb normalitat i recomana de manera insistent en el desplaçament a peu o amb bicicleta. Per altra banda, el curs començarà amb una altra novetat i és que les escoles bressols municipals (EBM) obren el menjador a tots els alumnes. Fins ara, només s'hi podia atendre un seixanta per cent. Afegir que el servei de menjador de les escoles públiques compta d'entrada amb 4.384 usuaris, que són els que han rebut un ajut de la Generalitat amb un 100% o un 70% de l'import.