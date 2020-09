Convoca 59.500 persones arreu del país

12.09.2020 | 04:00

Un total de 59.500 persones va convocar l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), des de les 17.00 hores als 131 actes descentralitzats per tot Catalunya, un d'ells a Terrassa. L'ANC és l'entitat que ha organitzat cada any, des de 2012, els actes reivindicatius de l'11 de setembre. Lluny dels centenars de milers de persones que cada any des del començament del 'Procés' sol reunir l'independentisme als carrers de Barcelona (punt central), aquesta vegada les precaucions obligades per la pandèmia han reduït dràsticament el nombre de participants en les mobilitzacions convocades al carrer.

La Diada de Catalunya va començar amb els homenatges. El president de la Generalitat, Quim Torra, va inaugurar aquest divendres les tradicionals ofrenes al monument a Rafael Casanova a Barcelona, al costat del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en l'inici d'una Diada de Catalunya atípica en el marc de la Covid-19. Poc abans de les 9.00 hores, aquesta delegació reduïda del Govern encapçalada per Torra -amb només tres membres de l'executiu, com a mesura de prevenció de contagis de la Covid-19- va donar inici als actes de la Diada. El format de l'ofrena s'ha simplificat, amb delegacions d'institucions, partits i entitats més reduïdes, sense la presència de la guàrdia d'honor dels Mossos d'Esquadra i sense l'habitual banda de música que interpreta "Els Segadors", himne català, cada vegada que es diposita una ofrena. La Diada va ser un dia clau per reivindicar les posicions polítiques. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va demanar des de Suïssa una resposta aglutinadora, que "no resti", si el Tribunal Suprem (TS) inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, per no haver despenjat a temps una pancarta a favor dels presos en període electoral. Per la seva banda, el primer secretari del PSC a Catalunya, Miquel Iceta, va manifestar que "el gran homenatge a Companys serà una nova llei de memòria democràtica". Al seu torn, el diputat de la CUP, Vidal Aragonès va afirmar que des de l'esquerra independentista seguiran el seu camí "de construcció de la república catalana".

crítiques de Cs

Des de Madrid, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, va defensar "un pla constitucionalista" a llarg termini per revertir l'independentisme i creu que no hi ha excuses perquè el PP, el PSC i Cs vagin junts a les pròximes eleccions catalanes".