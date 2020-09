Debat: Com viu la tornada a l'escola?

Debat

Emili González

11.09.2020 | 20:28

La majoria dels pares consultats senten incertesa davant del retorn a les aules, malgrat les mesures de prevenció adoptades als centres educatius

El reguitzell de mesures de prevenció de la Covid-19 dictades per la Generalitat davant del començament imminent del nou curs no semblen haver tranquil·lizat del tot els pares d'aquells alumnes que dilluns, sis mesos després d'haver-les deixat per l'emergència sanitària, tornen a les aules. La incertesa davant del que pot passar en el cas de l'aparició de contagis resulta, de fet, una de les sensacions que més es repeteixen en aquest atípic retorn escolar. I destaca també la preocupació que manifesten alguns dels pares entrevistats amb relació a com haurien d'organitzar-se familiarment si els seus fills haguessin de guardar quarantena a causa d'un contagi. "Comencem les classes i a veure què passa", manifesta Martí Badal, un dels pares preguntats.

"Veig la tornada a l'escola de dilluns d'una manera bastant positiva. Jo tinc un nen i una nena. Aniran a 5è de primària i a P-5. La meva experiència d'aquest juliol, en què han acudit a un casal d'estiu, ha estat molt bona. No hi va haver cap cas de contagi. Confio en les mesures de prevenció que s'han establert, com els grups 'bombolla'".

Teresa García Villanueva

Jubilada. 72 anys

"Soc iaia d'un nen de 8 anys. Sincerament, la tornada a l'escola, la visc amb molta preocupació, perquè ja veiem el que està passant a altres llocs, com Madrid, on estan tancant centres perquè hi hagut contagis. La meva filla m'ha dit que a l'escola on va el meu net han pres mesures per evitar problemes; han fet grups perquè estiguin els nens més separats, però no estic tranquil·la".

Noelia Sánchez Campos

A l'atur. 38 anys

"Soc positiva de cara al retorn a classe de dilluns. Veig que a l'escola ho estan fent tan bé com poden. I hem de pensar que aquest és un virus que ha vingut per quedar-se, així que no podem tenir els nens sense classe temps i temps... Ja sabem que aquest curs serà una mica estrany. De fet, penso que ara no hem de posar impediment en què els nens tornin al 'col·le' quan durant l'estiu han estat a la platja..."

Toni Caballero Rodríguez

Instal·lador. 48 anys

"Tinc una filla de 13 anys i em preocupa el començament del curs perquè, en el nostre cas, trobo que ens falta informació sobre com serà el transport escolar, i no ens queda massa clar quin serà el protocol d'actuació contra el virus al centre... La veritat, ens fa patir que la nena es contagiï, perquè ella a més és asmàtica."

Alba Pastallé Benaiges

Monitora de salut mental. 33 anys

"Hores d'ara encara no tenim massa informació. A l'escola només ens han dit que els nens hauran de portar gels, mascaretes... i que faran grups reduïts. El tema del menjador, per exemple, encara no sabem com el gestionaran. Però vaja, nosaltres confiem en l'escola i en els mestres. La meva filla té 5 anys. Més que por que agafi el virus, el problema és saber com ens organitzaríem en l'àmbit familiar si hagués de guardar quarantena."

David Morcillo Jiménez

Funcionari. 36 anys

"El meu fill d'un any i mig començarà dilluns a la llar d'infants. Amb el nen seguirem les mesures de seguretat que ens indiquin des del centre i ja està. A aquesta edat no han de dur mascareta, però sí que hauran de tenir unes sabates allà per canviar-se-les quan entrin, i els netejaran bé les mans."

Arnau Datsira Perelló

Estudiant. 19 anys

"Jo no tinc fills, però sí un germà de 12 anys que estudia ESO. Tal com evoluciona la pandèmia, crec que la tornada a les aules serà complicada. A mi em semblaria bé, per exemple, que els alumnes a partir de 6 anys haguessin de dur la mascareta sempre, no només les dues primeres setmanes, com s'ha anunciat de moment, perquè resulta una mesura de prevenció extra."

Mónica Osete Lentijo

Caixera. 39 anys

"Tinc dos fills, de 7 i 14 anys. Al col·legi de la petita veig que ho tenen tot ben controlat. Em preocupa més l'institut, per la quantitat d'alumnes que hi ha, d'ESO i batxillerat, i amb l'edat que tenen és difícil estar-hi sempre a sobre. El problema serà si hi ha algun contagi i han de confinar els nens. Jo tinc clar que amb els avis no els duré i no sé si podria combinar-m'ho des del punt de vista de la feina per quedar-me jo també a casa."

Carlos Sánchez Sánchez

Músic. 25 anys

"Vivim la tornada a classe amb incertesa. A l'escola han establert protocols, però així i tot... El meu fill, de 4 anys, tindrà la seva tutora, que li farà totes les classes, i a l'hora del pati els grups estaran separats per una línia a terra. També estem pendents de saber què passarà amb la baixa que el Govern estudia donar als pares si els seus fills han d'estar en quarantena preventiva. Em semblaria una bona mesura".

Gabriel Rosero Tenorio

Cambrer. 28 anys

"Tenim una filla de 4 anys. Estem una mica nerviosos davant de què pot passar. Ella té ganes de començar, però nosaltres estem intranquils. El centre ens ha enviat un pla amb els protocols que han adoptat, però igualment tenim la incertesa de saber com anirà tot. Ens hi haurem d'acostumar, perquè el virus no se n'anirà d'un dia per l'altre".

Martí Badal Soler

Comunicador científic. 44 anys

"Tenim una filla de 7 anys i un nen de 4. Ho vivim confiant en què les mesures que s'estan prenent són adequades. No ens podem posar molt primmirats amb aquest tema, perquè al final l'important és que els nanos vagin a escola. Comencem les classes i a veure què passa".

Mireia Suñé López

Dissenyadora gràfica. 46 anys

"Tinc dues nenes, de 5 i 6 anys. La petita començarà primer de Primària i la gran, segon. Jo confio en l'escola. Crec que ho tenen basant controlat. Nosaltres venim d'Organyà, i allà les nenes estaven acostumades a estar en una escola molt petita, rural, on tothom es coneix. A Terrassa és diferent..."la mascareta obligatòria a partir dels 6 anys (com a mínim durant les dues primeres setmanes de curs); el rentat freqüent de mans; la creació dels anomenats grups "bombolla", que permetran que els alumnes es relacionin a les aules sempre amb els mateixos companys; la distància de seguretat...