Emili González

11.09.2020 | 20:28

La majoria dels pares consultats senten incertesa davant del retorn a les aules, malgrat les mesures de prevenció adoptades als centres educatius

El reguitzell de mesures de prevenció de la Covid-19 dictades per la Generalitat davant del començament imminent del nou curs no semblen haver tranquil·lizat del tot els pares d'aquells alumnes que dilluns, sis mesos després d'haver-les deixat per l'emergència sanitària, tornen a les aules. La incertesa...