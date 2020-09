"El caliu que dóna l'escola i l'institut no es pot perdre"

Marina Roncal directora de l'ins montserrat roig

11.09.2020 | 20:28

Nou curs en el marc de la pandèmia i nou càrrec. És professora de l'Institut Montserrat Roig des de 1994 i directora del centre a partir d'aquest curs. Marina vol agraïr l'esforç de tots els docents del centre per readaptar el projecte i els espais, i defensa el retorn a les aules perque l'alumnat està més motivat.

Quines sensacions té poques hores abans d'aquest inici de curs especial per la pandèmia i començant una etapa nova com a directora?

Tenim molta incertesa per la situació sanitària que vivim. Hem hagut de fer molts canvis però conscients que són necessaris per desenvolupar l'activitat amb totes les mesures i al mateix temps mantenir la qualitat i sobretot no perdre el caliu d'aprendre a l'escola.

Vostè lidera un institut amb 1.400 alumnes. Què ha comportat la covid?

Encaixar classes i espais amb les garanties de prevenció i seguretat. A més hem hagut d'elaborar un pla A d'ensenyament presencial i un B telemàtic. L'alumnat d'ESO i batxillerat vindran al centre i els d'FP combinaran la presencialitat i en línia. Tot el material de les classes tindrà forma digital per assegurar que tot l'alumnat podrà seguir el curs en cas que passi alguna emergència. No tenim menjador i això és un avantatge

Poden complir amb la ràtio?

I tant. Fins i tot estem per sota. Perquè hem aconseguit més desdoblaments. En contrapartida hem hagut de renunciar a fer més optatives per mantenir grups més estables i també a espais de tallers de cicles formatius. I tenim dos nous docents amb una plantilla total de 120. Vull remarcar especialment que tots els docents han fet un esforç enorme per iniciar el curs amb la nova normalitat. Tots estem convençuts que els alumnes han d'aprendre al centre perquè és l'espai idoni i perquè hi ha una interrelació social.

Quan va arribar a l'Institut Montserrat Roig?

L'any 1994. Jo sóc titulada en Enginyeria Industrial Superior i a l'institut he donat classes de tecnologia. George Grayling, el director anterior, va deixar el càrrec i em vaig presentar al concurs per ocupar la plaça. No tenia clar dedicar-me a la docència però el dia que vaig sortir de fer la primera classe, vaig pensar que m'havia tocat la loteria. Crec que és un dels millors àmbits des d'on es pot millorar el món.