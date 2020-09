Vint-i-set noves denuncies a Terrassa per no portar la mascareta al carrer

11.09.2020 | 04:00

El degoteig de denúncies per no portar la mascareta pel carrer continua. Dimecres, Policia Municipal va donar compte del darrer balanç de sancions, que suma vint-i-set noves multes en una jornada. Com els dies anteriors, bona part de les persones sancionades dimecres eren persones que consumien alcohol a la via pública. Alguns dels ciutadans sorpresos sense mascareta van respondre a l'advertència policial amb "actitud de manca de respecte", segons fonts policials, i van ser denunciats.